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Dünya

Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

Libya Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 05.07.2019
Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab adlı operasyonun resmi sayfasında yapılan açıklamada, Trablus çevresinde keşif uçuşu yapan L39 tipi bir uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.

Öte yandan Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı yer savunma birliklerinin L39 uçağını düşürdüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mismari'nin verdiği bilgiye ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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