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Dünya

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Trablus'un güneyinde konuşlanan General Halife Hafter güçlerini hedef aldı.

Gülşen Topçu   | 30.07.2019
Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un güneyinde konuşlanan General Halife Hafter güçlerini hedef aldı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu'nun yaptığı ve UMH birliklerinin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yer alan açıklamada, Ayn Zara Üçgeni ve Giryan kentinin güneyindeki Mizde bölgesindeki Hafter güçlerine ait hedeflere 4 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda maddi hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.



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