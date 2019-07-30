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Dünya

11 Eylül saldırganından Suudi Arabistan'a karşı açılan davada iş birliği teklifi

ABD'de 11 Eylül terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, kurbanların Suudi hükümetine saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle açtığı davada iş birliği teklif etti.

Betül Yürük   | 30.07.2019
11 Eylül saldırganından Suudi Arabistan'a karşı açılan davada iş birliği teklifi

New York

ABD'de 11 Eylül terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, kendisi hakkında idam cezası istenmezse terör kurbanlarının Suudi Arabistan'a karşı açtığı davaya iş birliğiyle yardımcı olabileceği teklifinde bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 11 Eylül terör saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Muhammed, hakkında idam cezası istenmediği takdirde kurbanların Suudi hükümetine saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle açtığı davada iş birliği teklif etti.

Muhammed'in avukatları, idam cezası ihtimali ortadan kalkarsa daha geniş bir iş birliğinin de mümkün olacağını ve müvekkillerinin Suudi hükümetine karşı açılan davada ifade verebileceğini ya da tanıklık yapabileceğini söyledi.

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı ve kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda "Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu belirterek" ülkeye dava açmıştı.

Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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