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Dünya, Libya

Libya'da UMH silahlı birlikleri Terhune kent merkezine yaklaştı

Libya'da Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatan UMH silahlı birlikleri, kent merkezine yaklaştı.

Aydoğan Kalabalık   | 18.04.2020
Libya'da UMH silahlı birlikleri Terhune kent merkezine yaklaştı

İstanbul

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı silahlı birlikler Terhune’yi Hafter milislerinden geri almak için sabah başlattığı operasyonda kent merkezine yaklaştı.

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine son bir çağrıda bulundu.

Kununu, "Terhune’de paralı askerler ve savaş suçlusu Halife Hafter ile birlikte devlete karşı isyan ederek savaşanlara son çağrımızdır. Biz kente girmeden önce silahı bırakın ve teslim olun, artık vakit doldu. Sizi adil ve hızlı bir şekilde yargılayacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Kununu geçen pazartesi UMH askeri birlikleri Sabrata şehrinde kontrolü sağlamadan önce son çağrıda bulunmuş ve kısa süre sonra şehrin düştüğü açıklanmıştı.

Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı. 

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