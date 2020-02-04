Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,242.80
Altın
1,579.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketi JONES'ten bir heyetle görüştü.

Hacer Başer   | 04.02.2020
Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Trablus

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta JONES şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

Libya'da terörle mücadele, güvenlik ve askeri kurumların geliştirilmesi ve reforme edilmesi konularının ele alındığı görüşmede Serrac, "terörle mücadelede ittifak halinde oldukları ABD gibi dost ülkelerin kurumlarıyla ortaklık programını güçlendirmenin öneminden" söz etti.

ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketinden bir heyet dün Libya'ya gelmişti.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, geçen hafta, UMH'nin, ülkedeki BM ve Avrupa Birliği misyonlarının iş birliğiyle Libya polis teşkilatı için yeni bir yapı oluşturacağını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısı Cenevre'de başlıyor

Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu

Hafter'den 'Cenevre’deki 5+5 kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma' açıklaması

Hafter'den 'Cenevre’deki 5+5 kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma' açıklaması
Hafter saldırılarının hedef aldığı Afrikalı göçmenler, savaşı futbolla unutuyor

Hafter saldırılarının hedef aldığı Afrikalı göçmenler, savaşı futbolla unutuyor
Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti