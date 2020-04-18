Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libya'da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 102 milisi esir aldı.

Said İbicioğlu   | 18.04.2020
Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libyan

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 102 milisi esir aldı.

Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Terhune'ye doğru ilerleyen UMH güçlerinin 102 Hafter milisini esir aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, UMH güçlerinin 1 Howitzer top, 4 tank, 4 askeri araç ve 1 havan topu da ele geçirdiği aktarıldı.

Terhune'de BAE'ye ait bir zırhlı araç vuruldu

Öte yandan, Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabında yer alan bir diğer açıklamaya göre, UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, savaş uçaklarının Terhune kentinde Hafter milislerine ait silahlı bir aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlıyı vurduğu belirtildi.

UMH'ye bağlı silahlı birlikler Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için sabah saatlerinde operasyon başlatmış ve kent merkezine doğru ilerlediklerini duyurmuştu.

Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezi olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından Terhune, milislerin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 10 bin 453'e ulaştı
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor
ABD'de idam mahkumlarının infazları Kovid-19 nedeniyle ertelendi
31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

Benzer haberler

Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libya'da UMH silahlı birlikleri Terhune kent merkezine yaklaştı

Libya'da hükümet güçleri Terhune kentini geri almak için operasyon başlattı

Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı

Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı
Hafter milislerinin Trablus'ta bir hastane ve çevresine saldırısında 8 kişi yaralandı

Hafter milislerinin Trablus'ta bir hastane ve çevresine saldırısında 8 kişi yaralandı
Uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye döndü