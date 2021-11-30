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Dünya

Libya'da tartışmalı seçim yasalarına karşı gösteri düzenlendi

Mahmut Geldi   | 30.11.2021
Libya'da tartışmalı seçim yasalarına karşı gösteri düzenlendi

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen gösteride, seçim yasaları ve seçimlerin Anayasa olmadan yapılması girişimi protesto edildi.

Başkentteki Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu binasının önünde toplanan onlarca vatandaş, "Yüksek Seçim Komisyonu, yetkilerinin dışına çıkmış ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yasalarını zorla meşrulaştırmak istiyor", "Yönetimi Anayasa üzerinden belirleme yetkisine sahip tek güç halktır", "Meşru yönetime darbe yapanların yönetimde yeri yoktur" ve "Ne gariptir ki ülkemde suçlular ödüllendiriliyor ve onurlu kişiler ise uzaklaştırılıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Seçim yasalarını protesto eden göstericiler, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin Anayasa olmadan gerçekleştirme girişimine de tepki gösterdi.

Tartışmalı seçim yasaları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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