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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Libya

Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek

Libya'da görevden uzaklaştırılan ve hakkında açılan soruşturma tamamlanan İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevine dönmesi kararlaştırıldı.

Mücahit Aydemir   | 03.09.2020
Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Trablus

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta İçişleri Bakanlığı görevinden "tedbir amaçlı" uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Fethi Başağa'nın görevine devam etmesine karar verildi. 

Açıklamada, "İçişleri Bakanı Sayın Fethi Başağa hakkındaki tedbir kararı kaldırılmış ve görevine devam etmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Başağa'nın görevden uzaklaştırılması kararı

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi, 28 Ağustos'ta Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağını duyurmuştu.

Başağa, kararın alındığı gün Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyordu.

Soruşturmanın gerekçesinde, İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos'ta Trablus'ta ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanlarına işaret edilmişti.

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