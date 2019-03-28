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Dünya

Libya'da kaçırılan tanker Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı

Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.

Emre Aytekin   | 28.03.2019
Libya'da kaçırılan tanker Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı

Ankara

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.

Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi. 

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti.

52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu öğrenildi.

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