Libya'da Hafter'e ağır darbe: BAE’ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus’un batısında düzenlenen operasyonlarda 6 panzer ve 10 tank ele geçirdi.
İstanbul
Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter milislerinin elindeki kentlere bugün düzenlenen operasyonlarda ele geçirdikleri silah ve mühimmata ilişkin bilgi verdi.
Kununu, operasyonlarda, yüzlerce ağır ve hafif silah, Grad roketleri ve mühimmatın yanı sıra Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirdiklerini kaydetti.
Sözcü Kununu, “Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde bugün başkent Trablus’un batısında yer alan Surman, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El-Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağladıklarını belirtti.
Paralı askerlerin cesetleri ülkelerine gönderilecek
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, pazartesi günkü çatışmalarda etkisiz hale getirilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerinin gönderilmesini emretti.
Bir basın açıklaması yapan Serrac, Hafter saflarındaki paralı askerlerin cesetlerinin kimlikleriyle ülkelerine iadesi meselesi hususunda Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.
Paralı askerlerin ölüm nedenlerinin de yazılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Serrac, "söz konusu ülke yönetimlerinin, vatandaşlarının neler yaptıklarını bilmeleri için böyle bir yönteme başvurduklarını" ifade etti.
Serrac, İçişleri Bakanlığına da Hafter milislerinin elinden geri alınan belde ve şehirlerde istikrarın yeniden sağlanması için emniyet birimlerinin etkin hale getirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına yeni görevler düştüğünü dile getiren Başbakan Serrac, Hafter'den geri alınan bölgelerde ekipmanların sağlanması adına hastane, sağlık ocağı, sağlık merkezi gibi tüm sağlık birimlerinin iş birliği halinde çalışmasını istediklerini belirtti.
3 bin kilometrekarelik Hafter milislerinden geri alındı
Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekare alanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alındığını belirtti.
Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Fırtınası" Operasyonu kapsamında bugün gerçekleştirdikleri "düzenli ve hazırlıklı" harekatla yoğun çatışmaların ardından yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını bildirdi.
Kununu, harekat kapsamında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silah atölyesi, büyük miktarda mühimmat ve askeri malzeme de ele geçirdiklerini ifade etti.
Trablus'un batısında kurtarılan bölgelerde Hafter milislerine ait 10 BAE tankı ile 6 zırhlı araca el koyduklarını vurgulayan Kununu, Hafter milisleri ile paralı askerlerin her zaman olduğu gibi yenilgilerinin intikamını Trablus'u bombalayarak almaya çalıştığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.