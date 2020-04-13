Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
96,398.64
Altın
1,716.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan   | 13.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı Champagne telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Kovid-19 kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı' uyarısı
Beyoğlu'nda bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
New York'ta Kovid-19 ölümleri 10 bini geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü

İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü