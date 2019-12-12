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Dünya

Libya'da Hafter'den 'Trablus'a yeni saldırı başlattıkları' açıklaması

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Hacer Başer   | 12.12.2019
Libya'da Hafter'den 'Trablus'a yeni saldırı başlattıkları' açıklaması

Trablus

"Libya el-Hades" televizyonunda konuşan Hafter, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdi.

Hafter, bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürdü.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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