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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, boş durumdaki 2 okula roketle saldırdı.

Halime Afra Aksoy   | 09.03.2020
Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyinde boş durumdaki 2 okula roketle saldırdı.

Ebu Selim Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beldemizde yer alan El-Feda ve Seyyide Aişe isimli okullar, Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okulların boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği, 31 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

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