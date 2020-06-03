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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyine başlattığı operasyonlar karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor.

Enes Canlı   | 03.06.2020
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyine başlattığı operasyonlar karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, cephe hatlarında tutunamayan ve kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiğine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin mevzi kaybettiği yerlerden Trablus Uluslararası Havalimanı bölgesinin yakınlarındaki bir noktadan paylaşılan görüntülerde, kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiği görüldü.

Libya ordusu, bugün sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılması için operasyonun resmen başladığını duyurmuştu.

Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Ordu güçlerinin ilerleyişi sürüyor

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin batısındaki farklı bölgeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.

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