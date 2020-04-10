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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'un elektriğini kesti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus'un suyunun ardından elektriğini de kesti.

Aydoğan Kalabalık   | 10.04.2020
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'un elektriğini kesti

İstanbul

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter milislerinin Trablus’un ihtiyacını büyük oranda karşılayan elektrik santraline enerji sağlayan doğal gaz boru hattını kapattığını duyurdu. 

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus’un güneyindeki Seyyidi es-Salih bölgesindeki doğalgaz vanalarının kapatılması nedeniyle elektrik üretilemediği ve başkent Trablus'un karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Ocak ayında petrol vanalarını kapatan Hafter milisleri, 3 gün önce de ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenleyerek başkentin suyunu kesmişti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş, UMH'ye bağlı askeri birlikler ise başkenti savunmak için "Öfke Volkanı" adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

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