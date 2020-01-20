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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus çevresinde ateşkesi ihlal ediyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Ayn Zara, Selahaddin ve Remle cephelerinde havan ve roket atışıyla ateşkesi ihlal etti.

Enes Canlı   | 20.01.2020
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus çevresinde ateşkesi ihlal ediyor Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Trablus

Libyalı taraflar Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalacakları vaadinde bulunsa da başkent Trablus çevresinden patlama sesleri gelmeye devam ediyor. 



Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Ayn Zara, Selahaddin ve Remle cephelerinde rastgele havan ve roket atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti.

Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış, yangın çıkmış ve başkent semalarında siyah dumanlar yükselmişti.

Hafter milisleri dün gece Berlin Konferansı'nın ardından da başkentin Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

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