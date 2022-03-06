Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor. Korczowa’daki toplama merkezinden yayındayız
logo
Dünya, Koronavirüs

Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

Libya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin kaldırılmasına hazırlık olarak ilk aşamada camilerdeki bazı uygulamalara son verileceği açıklandı.

Halime Afra Aksoy   | 06.03.2022
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) bağlı Vakıflar ve İslami İşler Genel Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına ibadet edenler arasında bir metre mesafe bırakılması, maske takılması ve abdest alma yerlerinin kapatılması gibi camilerde uygulanmakta olan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Camilerdeki söz konusu uygulamaların kaldırıldığı belirtilen açıklamada, camilerin idare birimlerine bu kararın 6 Mart günü akşam namazından sonra uygulanmaya başlanması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu gelişme, Libya Hastalıkla Mücadele Merkezinin birkaç gün önce yaptığı açıklamaya istinaden, salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde uygulanan tedbirlerin tamamının sonlandırılması kapsamında atılan ilk adım şeklinde değerlendiriliyor.

Libya Hastalıkla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Saih, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, merkeze bağlı bilim kurulunun, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan önlemlerin kademeli şekilde kaldırılması ve hayata geçirilmesi konusuna bir plan hazırladığını belirtmişti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'da salgında görülen tehlikeli aşamanın gerilediği ve dördüncü dalganın sona erme yolunda olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

Benzer haberler

Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

İki kutuplu günlerine dönen Libya'da seçimler uzak çatışma yakın ihtimal görünüyor

ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz

Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek