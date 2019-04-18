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Dünya

Libya'da bilanço ağırlaşıyor: 205 ölü, 913 yaralı

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 205'e yükseldiğini duyurdu.

Menna Ahmed,Ali Semerci   | 18.04.2019
Libya'da bilanço ağırlaşıyor: 205 ölü, 913 yaralı

Trablus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Libya Misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Trablus'un önceki gün 2014'ten beri yaşanan "en kötü çatışmalara" sahne olduğu belirtildi.

18 bin kişi yerinden oldu

DSÖ'nün açıklamasında ayrıca, çatışmalar nedeniyle 18 binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedildi.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, salı günü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda en az 174 kişinin öldüğünü, 756 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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