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Dünya, Libya

Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Halime Afra Aksoy   | 18.03.2020
Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmalar, birliklerimizin Trablus'un güneyindeki Remle bölgesinde bulunan güçlerini takviye etmeye başlamasından sonra yeniden patlak verdi." dedi. 

Meci, farklı tür silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiğini söyledi.

Başkentin güney mahallelerinde zaman zaman ağır top sesleri duyuluyor.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Batı ve Arap dünyasından 8 ülkenin Libya'da çatışan taraflara "yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle derhal çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunulduğu" ifade edilmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

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