Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Trablus
Libya'nın başkenti Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de AA muhabirinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.
Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.
Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
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