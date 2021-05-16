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Dünya

Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Mücahit Aydemir   | 16.05.2021
Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı Fotoğraf: Mücahit Aydemir/AA

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de AA muhabirinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.

Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.

Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.


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