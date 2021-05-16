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Dünya

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın Ramazan Bayramı'nda ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 16.05.2021
Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Afganistan

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Ramazan Bayramı'nda ateşkes ihlali yaptığını söyledi.

Ülkenin çeşitli illerinde ateşkes süresince militanlar tarafından saldırılar düzenlendiğini ifade eden Aman, bu saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini, 33 sivilin de yaralandığını belirtti.

Aman, güvenlik güçlerinin ateşkes sonrası operasyonlarını tekrar başlattığını kaydetti.

Bakanlığa göre halihazırda 10 vilayette çatışmalar devam ediyor.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Taliban, Ramazan Bayramı süresince 3 günlüğüne ateşkes ilan etmişti.


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