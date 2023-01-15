Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.65
ETH/USDT
1,551.80
BTC/USDT
20,883.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitesi, 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, ateşkes dahil pek çok konuyu görüştü.

Gülşen Topçu   | 15.01.2023
Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitesi, 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

Trablus

Hafter liderliğindeki Libya Doğu Kuvvetleri Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, Libya'nın Sirte şehrinde Ortak Askeri Komitenin, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in de katılımıyla bir toplantı düzenlediğini belirtti.

Açıklamaya göre, görüşmede 2020'de Libyalı taraflar arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinin yanı sıra uluslararası ve yerel gözlemcilerin anlaşmayla ilgili çalışmaları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ülkedeki askeri kurumların tek çatı altında birleştirilmesi ile yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konuları da değerlendirildi.

5+5 Ortak Askeri Komitesi, en son 15 Haziran 2022'de Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlığını yapıyoruz
"Omega blokajı" kaynaklı kuraklık ve yüksek su tüketimine karşı acil tasarruf çağrısı
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular bugün başlıyor
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

Benzer haberler

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitesi, 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitesi, 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Libya'daki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi: Yeni yol haritası yakında duyurulacak

Libya, petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Forumuna üye oldu

Libya, petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Forumuna üye oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet