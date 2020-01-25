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Dünya, Libya

Libya UMH Sözcüsü Kununu: Hafter milislerinin bize ateş açtığı noktaları vurduk

Libya UMH Sözcüsü Kununu, "Hafter milislerinin ve paralı askerlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde toplandığı ve karşı saldırı düzenlediği noktaları hedef aldık, buradaki mühimmat ve silahlı araçları etkisiz hale getirdik." dedi.

Enes Canlı   | 25.01.2020
Libya UMH Sözcüsü Kununu: Hafter milislerinin bize ateş açtığı noktaları vurduk

Trablus

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kendilerine yönelik saldırı düzenlediği noktaları hedef aldıklarını bildirdi.

UMH sözcüsü Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, "Hafter milislerinin ve paralı askerlerinin başkentin güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde toplandığı ve bize karşı saldırı düzenlediği noktaları hedef aldık, buradaki mühimmat ve silahlı araçları etkisiz hale getirdik." ifadesini kullandı.

Libya’ya yönelik ateşkes çağrısına bağlı kaldıklarını ancak Hafter milislerine güvenmediklerini vurgulayan Kununu, Hafter tarafının adımlarına karşı elleri tetikte beklediklerini belirtti.

Kununu’nun açıklamasında "Savaşı ilk başlatan bizler değiliz fakat nerede ve ne zaman biteceğine bizler karar vereceğiz." ifadesine de yer verildi.

Başkent Trablus’ta, gün içinde çatışmalar nedeniyle yaşanan patlamaların sesleri farklı aralıklarda ve şiddetlerde duyuldu.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son verme ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

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