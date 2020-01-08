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Dünya

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac başkent Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Şerife Çetin,Yusuf Hatip   | 08.01.2020
Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Brüksel

Fayiz es-Serrac, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Serrac'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile öğle saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmesine ilişkin Konsey'den yapılan açıklamaya göre, taraflar Libya'da artan gerginliği ele aldı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını vurgulayarak, Libya halkının kendi geleceğini inşa etmesi gerektiğini belirtti.

AB’nin Libya'da barışçıl ve siyasi çözüm için çabaları artıracağını kaydeden Michel, Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen süreci desteklediklerini ifade etti.

Michel, aynı zamanda UMH'nin Türkiye ile yaptığı mutabakatın üçüncü ülkelerin egemen haklarını ve Deniz Hukuku'nu ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.



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