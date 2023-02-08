Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,877.60
ETH/USDT
1,673.20
BTC/USDT
23,069.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor
logo
Dünya

Libya Türkiye’ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Libya'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için​​​​​​​ Türkiye’ye bugün insani yardım malzemesi göndereceği bildirildi.

Aydoğan Kalabalık   | 08.02.2023
Libya Türkiye’ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Trablus

AA muhabirine konuşan Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, depremin yaralarının sarılmasında katkıda bulunabilmek amacıyla Türkiye’deki ilgili kurumlarla devamlı iletişim içinde olduklarını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Türkiye’ye gönderilen kurtarma ekibinin kendileri için belirlenen bölgede görevine başladığını kaydeden Kuleyb, “Libya hükümetinin Türkiye ile tam dayanışmasının bir ifadesi olarak ilaç, bazı tıbbi gereçler ve diğer malzemelerden oluşan bir yardım sevkiyatı bugün gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

Libya’nın Türk halkı ve hükümetine yardım etmek için hazır olduğunu vurgulayan Kuleyb, “Libya halk ve hükümet olarak bu musibette Türkiye'nin yanındadır ve kardeş halka yardım eli uzatmaya hazırdır." dedi.

Kuleyb, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Adana'da vatandaşlar kendilerine gelen yardımları diğer illerdeki depremzedelere gönderdi
IC Holding, 20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacına destek verecek
Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek
Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Benzer haberler

Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek

Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Libya Türkiye’ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Libya Türkiye’ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık amaçlı kurulduğu belirlenen 24 internet sitesi kapatıldı

Depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık amaçlı kurulduğu belirlenen 24 internet sitesi kapatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerle tren hatları yön değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerle tren hatları yön değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet