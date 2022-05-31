Dolar
16.42
Euro
17.63
Altın
1,842.96
ETH/USDT
1,969.80
BTC/USDT
32,116.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, TM tarafından başbakan seçilen Fethi Başağa başkanlığındaki hükümetin Sirte kentinde resmen göreve başladığını duyurdu.

Muhammed Semiz   | 31.05.2022
Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı Fotoğraf: Abdullah Marei/AA

Trablus

Libya televizyonlarında canlı yayınlanan ve 2022 yılı bütçe kanunu taslağının görüşüldüğü TM oturumda konuşan Salih, "Trablus'un silahlı grupların kontrolünde bulunduğunu ve buraya girmenin ya savaşarak ya da bu grupların rızasıyla mümkün olduğunu" söyledi.

Siyasi bir çözüm varken savaş seçeneğinin kabul edilemez olduğunu belirten Salih, "Hükümet (Başağa hükümeti) kan dökülmesini önlemek için Sirte kentinde görevine başlama kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Salih, "Abdulhamid Dibeybe hükümetinin (Libya Ulusal Birlik Hükümeti) görev süresinin sona erdiğini, hükümet binasını TM'nin görevlendirdiği hükümete (Başağa hükümetine) devretmeyi reddettiğini, bunun ise Anayasa ve kanundan açıkça sapmak olduğunu" savundu.

Salih ayrıca, Merkez Bankasının genel bütçe kanunu olmaksızın fon kullanmasını eleştirerek, devlet gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde dağılımının sağlanması çağrısında bulundu.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı

Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı

BM: Rus Wagner paralı askerleri uluslararası hukuku ihlal etti

Libya'dan halkın güvenliğini ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı birlik çağrısı

Libya'da düzenlenen müzayedelerde safkan Arap atları satışa sunuluyor

Libya'da düzenlenen müzayedelerde safkan Arap atları satışa sunuluyor
Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi

Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi
Libyalı uzmanlar Başağa’nın Trablus hamlesinin muhtemel yansımalarını değerlendirdi

Libyalı uzmanlar Başağa’nın Trablus hamlesinin muhtemel yansımalarını değerlendirdi