Euro
6.70
Dolar
6.15
BIST 100
113,409.00
Altın
1,654.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya siyasi görüşmelerinin ilk turu Cenevre'de başladı

BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Leblanc, "Bugün, BM Cenevre Ofisi'nde Libya görüşmelerinin başladığını teyit edebilirim. Görüşmeler şu an devam ediyor." dedi.

Bayram Altuğ   | 26.02.2020
Libya siyasi görüşmelerinin ilk turu Cenevre'de başladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun Cenevre'de başladığını duyurdu.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Parlamentosunun Cenevre'de, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’le siyasi görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından gözler BM'ye çevrilmişti.

AA muhabirinin ulaştığı BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc, yaptığı açıklamada, "Bugün, BM Cenevre Ofisi'nde Libya görüşmelerinin başladığını teyit edebilirim. Görüşmeler şu an devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Leblanc, görüşmelere katılan heyetlerin kimden oluştuğu ve kaç kişi olduğu konusunda ise henüz teyitli bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Öte yandan, AA'ya konuşan Libya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tamim Baiou, BM Cenevre Ofisi'ndeki görüşmelerin BM şemsiyesi altında yapıldığını, bu yüzden kendilerinin detaylı bilgiye sahip olmadığını belirtti.

BM'den dün yapılan açıklamada da Libya konulu siyasi görüşmelerin BM himayesinde ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ev sahipliğinde bugün başlamasının planlandığı kaydedilmişti.

Libya krizine ilişkin üç ayrı masa kuruldu

BM nezdinde meşruiyete sahip UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmelerini "uzun ve devam eden bir süreç" şeklinde değerlendirmişti.

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale ise 24 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.

BM'den 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun 23 Şubat'ta Pazar günü sona erdiği kaydedilmişti.

Libya'daki iç savaşa yönelik BM nezdinde "askeri, ekonomik ve siyasi" olmak üzere 3 ayrı görüşme masası kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu

Benzer haberler

Libya siyasi görüşmelerinin ilk turu Cenevre'de başladı

Libya siyasi görüşmelerinin ilk turu Cenevre'de başladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: Cenevre görüşmeleri anlamsız

Libyalılar, Tacura kentinde devrimin 9. yıl dönümünü kutladı

BM: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu Cenevre'de başlayacak

BM: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu Cenevre'de başlayacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İdlib ve Libya'da neler oluyor bunları öğrenmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İdlib ve Libya'da neler oluyor bunları öğrenmek zorundayız
BM: Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastanenin vurulması kaza olamaz

BM: Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastanenin vurulması kaza olamaz