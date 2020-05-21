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Dünya, Libya

Libya ordusundan Terhune’deki Hafter milislerine 5 hava operasyonu

Libya ordusu hava unsurları ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine hava operasyonu düzenledi.

Aydoğan Kalabalık   | 21.05.2020
Libya ordusundan Terhune’deki Hafter milislerine 5 hava operasyonu

Trablus

Libya ordusu hava unsurları ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine hava operasyonu düzenledi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, “Hava unsurlarımız Terhune kenti içindeki terörist Hafter milislerinin mevzilerini hedef aldı. Düzenlenen 5 operasyonda 2 askeri araç ve bir mühimmat taşıyıcı imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Kununu, açıklamasında plana uygun bir şekilde Terhune kenti üzerinde gözlem uçuşlarının da yapıldığını kaydetti.

Libya ordusu tarafından son 72 saat içinde Hafter milislerine ait Rus yapımı 8 Pantsir’i imha edilmiş ve dün gece vurulan Pantsirlerden biri başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda sergilenmişti.

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