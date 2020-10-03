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Dünya, Libya

Libya ordusu: Suriyeli savaşçıları taşıyan Rus kargo uçağı Sirte'ye indi

Suriyeli savaşçıları taşıyan bir Rus kargo uçağının Sirte'ye indiğini duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 03.10.2020
Libya ordusu: Suriyeli savaşçıları taşıyan Rus kargo uçağı Sirte'ye indi

Trablus

Libya ordusu, Suriyeli savaşçıları taşıyan bir Rus kargo uçağının Sirte'ye indiğini duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi yetkililerinden alınana bilgiye göre, Rus kargo uçağı saat 11.00'de Sirte'nin Gırdabiyye Hava Üssü'ne indi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte'ye inen uçağın, Hafter milislerine destek için çok sayıda Suriyeli paralı savaşçı taşıdığı belirtildi.

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