Euro
7.57
Dolar
6.77
BIST 100
108,376.10
Altın
1,737.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Enes Canlı   | 02.06.2020
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor Fotoğraf: Hazem Turkia /AA

Ankara

AA ekibi, Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Trablus Uluslarası Havalimanı çevresindeki Remle bölgesinde Libya Ordusu ve Hafter milisleri arasındaki çatışmaları görüntüledi. 

Hafter milislerinin işgalindeki havaalanının çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinin büyük yıkıma uğradığı


Ordu birlikleri, saldırı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, araçlara yüklü ağır silahların cephelere nakledildiği dikkati çekti.

Ağır çatışma sesleri duyuldu.

Libya ordusunun son dönemdeki başarıları

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı
Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye yükseldi
Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar belirlendi

Benzer haberler

Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti
Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü

Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü
Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan 'isyancıları ortadan kaldıracağız' açıklaması

Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan 'isyancıları ortadan kaldıracağız' açıklaması