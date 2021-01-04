Euro
9.10
Dolar
7.42
BIST 100
1,495.43
Altın
1,943.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu Hafter milislerinin Sebha kentindeki saldırısını püskürttü

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Sebha kentindeki askeri karargaha düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 04.01.2021
Libya ordusu Hafter milislerinin Sebha kentindeki saldırısını püskürttü

Trablus

Başkent Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyindeki Sebha kentinde konuşlu 6. Tugay Komutanı General Ahmed el-Atayibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milisleri Sebha'daki karargahımızda bize saldırdı. Ancak saldırıyı püskürterek bazı hafif silahlarını ele geçirdik ve saflarındaki kandırılmış 2 Libyalı genci de yakaladık." dedi. 

Hafter milisleri arasında Sudan'dan getirilen "Cancavid" adlı paralı milislerin de bulunduğunu aktaran Atayibi, saldırganların Merkez Bankasının kentteki ofisini ele geçirmek için Sebha'nın 35 kilometre kuzeyindeki Tamanint ve 365 kilometre kuzeydoğusundaki Cufra kentlerinden geldiğini belirtti.

Atayibi, dün akşam da Libya ordusuna bağlı 6. Tugay ile Hafter milisleri arasında silahlı çatışmalar yaşandığını ve tugaydan bir kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkedeki krize çözüm bulmak için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanda yürütülen görüşmeler sürerken, Hafter ise elinde tuttuğu ülkenin doğusundaki bölgelere paralı asker ve silah sevkiyatına devam ediyor.

Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Sebha, Libya'nın güneyindeki Fizan bölgesinde yer alan en büyük kent durumunda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da eski sağlık bakanından Macron’a Kovid-19 aşısı eleştirisi: Aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti
Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek
KKTC'de yürürlükteki bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı
İngiltere'de üçüncü kez karantina ilan edildi

Benzer haberler

Libya ordusu Hafter milislerinin Sebha kentindeki saldırısını püskürttü

Libya ordusu Hafter milislerinin Sebha kentindeki saldırısını püskürttü

Libya ordusu: Hafter'in paralı askerleri ülkeyi terk etmeden Sirte-Misrata yolu açılmayacak

Libya'daki askeri okul katliamının birinci yılında saldırının kurbanları anıldı

'30 silahsız öğrencinin üzerine füze atılması inanılmaz korkunç bir dramdı'

'30 silahsız öğrencinin üzerine füze atılması inanılmaz korkunç bir dramdı'
Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı

Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı
Paralı askerlerden intikam almak isteyen Libyalılar Hafter'e ait karargahı bastı

Paralı askerlerden intikam almak isteyen Libyalılar Hafter'e ait karargahı bastı