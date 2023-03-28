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Dünya

Libya’nın günlük ham petrol üretimi 1 milyon 207 bin varile çıktı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 207 bin varile ulaştığını duyurdu.

Aydoğan Kalabalık  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Libya’nın günlük ham petrol üretimi 1 milyon 207 bin varile çıktı

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Kurumun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede günlük ham petrol üretiminin son 24 saatte artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada günlük 1 milyon 207 bin varil ham petrol üretimine ulaşıldığı ifade edilerek petrolden elde edilen girdi konusunda ise detay verilmedi.

Libya Merkez Bankasının 4 Ocak 2023 verilerine göre, Libya’nın 2021 yılında 103,4 milyar Libya dinarı olan petrol gelirleri 2022 yılında 105,5 milyar dinara ( Yaklaşık 22,01 milyar dolar) yükseldi.

Böylece 2022 yılında petrol gelirlerinde bir önceki yıla göre 440 milyon dolar artış yaşanmış oldu.

Kurumdaki yönetim değişikliği üretime olumlu yansıdı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz 2022'de Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirmişti.

Kurumun yeni Başkanı Bin Kıdara'nın 14 Temmuz'da görevini resmen teslim aldığı açıklanmış, Bin Kıdara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta öncesinde ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını belirtmişti.

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