Euro
10.39
Dolar
8.71
BIST 100
1,414.15
Altın
1,777.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, seçimlerin planlandığı üzere 24 Aralık 2021'de yapılmasını engellemeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiğini söyledi.

Ekrem Biçeroğlu   | 17.06.2021
Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Trablus

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Salih, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile Roma kentinde bir araya geldi.

Açıklamada ikilinin Libya'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda yapılan işbirliğini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İtalyan mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Salih'in, Libya'daki seçimleri planlanan 24 Aralık 2021 tarihinin ötesine erteleme ve engelleme niyetindeki tüm girişimleri tamamen reddettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle otellere yerleştirilen 8 bin evsiz tekrar sığınaklara dönecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Adana'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya'da genel seçimler yaklaşırken anayasa referandumu ve seçim kanunu tartışmaları sürüyor

Türkiye'nin Libya'ya ihracat artışı yüzde 67'ye ulaştı

Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti

Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti
Libya açıklarında son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Libya açıklarında son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı