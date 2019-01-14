Libya ile Lübnan arasında 'kayıp imam' gerilimi

TRABLUS

Lübnanlı Şii İmam Musa Sadr'ın Libya'da 1978 yılında Muammer Kaddafi döneminde kaybolması yeniden iki ülke arasında gerilime neden oldu. Lübnan'da düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Libyalı iş adamlarının Beyrut Havalimanında güvenlik güçlerince geri çevrilmesi ve Lübnanlı göstericilerin Libya bayrağını yırtması üzerine Libya, zirveyi boykot kararı aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libyalı iş adamlarının Beyrut Havalimanı güvenlik birimleri tarafından geri çevrilmesi ve Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ni boykot kararı aldıklarını açıkladı.

Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olaya ilişkin Arap Birliğinden bir açıklama talep edilirken Lübnan'ın diplomatik teamüllere aykırı şekilde Libya bayrağına yapılan bu saygısızlığın tekrar etmemesi için herhangi bir adım atmadığı ifade edildi.

Lübnan'daki Şii Emel grubunun Kaddafi döneminde yaşanan bir olayla ilgili olarak devrimden sonraki Libya'yı sorumlu tutmasının çok yanlış olduğu dile getirilen açıklamada, Kaddafi yönetimini devirmek için binlerce Libyalının can verdiği hatırlatıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ayrıca hükümetten Beyrut ile tüm ilişkileri dondurmasını talep etti.

Lübnanlı Şii Emel grubunun kurucu lideri İmam Musa Sadr, 31 Ağustos 1978'de Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaybolmuştu. Söz konusu olay, iç savaştaki Lübnan ile Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya arasında yıllar süren bir krize yol açmıştı.

Lübnanlı Şii otoriteden "Libya gelmesin" çağrısı

Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki "Yüksek Şii İslam Konseyi", cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, Beyrut'ta düzenlenecek zirveye Libya'nın davet edilmemesini istemişti.

Şii lider Musa Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Lübnan makamlarını Sadr davasında "ihmalkar" davranmakla suçlamış ve Libya'nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Zirve öncesi Emel taraftarlarından Libya protestoları

Lübnanlı Şii Emel grubu mensubu bir grup göstericinin, Beyrut'ta zirvenin yapılacağı merkezde, Libya bayrağını yırtarak indirdiği ve yerine Emel grubunun bayrağını astığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Libya basınında yer alan haberlerde de zirveye katılmak üzere Lübnan'a gelen Libyalı iş adamlarının Beyrut Havalimanında güvenlik birimleri tarafından ülkeye alınmadığı bilgisi yer almıştı.

Gizemi çözülemeyen Lübnan'ın kayıp imamı

Lübnanlı Şii Emel Grubunun kurucusu İmam Musa Sadr'ın 31 Ağustos 1978'de Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaybolması, hala gizemini koruyor.

İki arkadaşı ile Libya'da kaybolan Sadr, 1978'de sadece Libya ve Lübnan arasında değil bölgesel bir krize de neden olmuştu. Lübnan ile Libya arasındaki bu kriz on yıllar boyunca devam etmişti.

Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya'nın, Sadr ve arkadaşlarının Libya'dan ayrılarak İtalya'ya gittiğini iddia etmesi, olayı daha da karmaşık bir hale getirmişti.

Sadr'ın kaybolması nedeniyle 1986'da Lübnan'da başlatılan davada Kaddafi, adam kaçırmak ve alıkoymak suçlarıyla itham edilmiş ancak delil yetersizliği nedeniyle dava kapatılmıştı. Yeni kanıtların ortaya çıktığı iddiasıyla 2004'te dava yeniden açılmış ve Ağustos 2008'de Kaddafi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Muhabir: Enes Canlı