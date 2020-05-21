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Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Rusya Hafter’e savaş uçağı gönderdi

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi.

Mücahit Aydemir   | 21.05.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Rusya Hafter’e savaş uçağı gönderdi

Ankara

Bloomberg televizyonuna konuşan Fethi Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi.

Konuya ilişkin Rusya Federasyonu'ndan açıklama yapılmadı.

Söz konusu habere göre, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

Libya ordusu, son 24 saatte silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde 1 ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı.

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

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