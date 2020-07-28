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Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri seçeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin mümkün olmadığını yineledi.

Mücahit Aydemir   | 28.07.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizini değerlendirdi.

Bakan Başağa, "Libyalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor. Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurtarılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. 9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve anayasanın çerçevesini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başağa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarını destekleyen ülkeler için, "İki-üç ay sonra ABD seçimlerinin oluşturacağı belirsizlikten istifade ederek yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar. Ancak bu proje başarısız olacak." dedi.

Paralı askerler ve bölünme tehlikesi

Ülkenin kuzey-orta kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra kentlerindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı yabancı paralı askerlerin varlığına dikkati çeken Başağa, "Sirte ve Cufra'daki Rus unsurlarının varlığı ile birlikte Libya'nın bölünmesi tehlikesi var." diye konuştu.

Bakanlığının devlet kurumlarındaki yolsuzluğu sona erdirmeye çalıştığını vurgulayan Başağa, bu kapsamda devlet kademesindeki üst düzey sorumluların hesap vermesi için başsavcılık makamlarıyla çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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