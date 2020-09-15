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Dünya, Libya

Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı

Libya hükümeti, bazı Arap kanalları ve uluslararası medyada yer alan, Başbakan Faiz es-Serrac ile Halife Hafter'in gelecek perşembe Paris'te görüşeceklerine dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Hamdi Yıldız   | 15.09.2020
Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı

İstanbul

Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası aracılar ne kadar büyük olursa olsun, ne yakın ne de uzak gelecekte kesinlikle böyle bir buluşma olmayacak." ifadelerini kullandı. 

Serrac'ın Hafter ile kesinlikle bir araya gelmeyeceğini belirten Zaklai, medyadaki haberlerin yalan olduğunu vurguladı.

Intelligence Online adlı istihbarat bağlantılı bir gazetede verilen haberde, gelecek perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, darbeci asker Halife Hafter ve Faiz Serrac'ın da katılacağı bir zirve yapılacağı kaydedilmişti.

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