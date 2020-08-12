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Dünya, Libya

Libya ekonomisi gelirlerdeki düşüş nedeniyle 11,4 milyar dolar zarar etti

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin petrol tesislerini kapatması ve salgının etkisiyle petrol dışı ürünlerden elde edilen gelirlerdeki düşüş nedeniyle ülke ekonomisinin yılın ilk 7 ayında 15,7 milyar dinar zarar ettiği açıklandı.

Mücahit Aydemir   | 12.08.2020
Libya ekonomisi gelirlerdeki düşüş nedeniyle 11,4 milyar dolar zarar etti

Trablus

Libya Merkez Bankası, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin petrol tesislerini kapatması ve yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle petrol dışı ürünlerden elde edilen gelirlerdeki düşüş nedeniyle ülke ekonomisinin bu yılın ilk 7 ayında 15,7 milyar dinar (11,4 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu yıl temmuz ayı sonu itibarıyla petrol gelirleri dahil 3,3 milyar dinar gelir elde edilirken, toplam harcamalar ise 19,7 milyar dinarı buldu.

Zararın karşılanması için Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumların kalkınma projelerinin finansmanı için toplam 15 milyar 579 milyon dinar kredi sağladı.

Bankanın paylaştığı verilere göre, hükümetin bu dönemde petrol gelirlerinden aldığı pay 1 milyar 282 milyon dinar (yüzde 37) azalarak 2 milyar 218 milyon dinar oldu.

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya'daki üretim, Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süredir petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına geriledi.

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