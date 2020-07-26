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Dünya, Libya

Libya Dışişleri Bakanı Alman diplomatla ülkedeki diyalog sürecini görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Siyale, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Owcza ile Libya'da siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunu görüştü.

Gülşen Topçu   | 26.07.2020
Libya Dışişleri Bakanı Alman diplomatla ülkedeki diyalog sürecini görüştü

Libyan

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Libya'da siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunu görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyale ile Owcza başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Dışişleri Bakanı ile Alman diplomat, Libya'daki çözüm sürecinin, Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda yeniden başlatılması konusunu ele aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.

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