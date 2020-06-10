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Dünya, Libya

Libya’da Hafter milisleri El-Fil petrol sahasını basarak üretimi durdurdu

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti.

Aydoğan Kalabalık   | 10.06.2020
Libya’da Hafter milisleri El-Fil petrol sahasını basarak üretimi durdurdu

İstanbul

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kendilerini “Halid bin Velid Taburu” olarak isimlendiren Yusuf Hüseyin el-Tebavi komutasında silahlı bir grubun ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasını bastığı ifade edildi.

Hafter'e bağlı silahlı grubun, tesiste görevli çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorladığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, pazartesi günü, mücbir sebeple aylardır faaliyette olmayan El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurmuştu. İlk etapta günde 12 bin varil petrol üretileceğini belirten Sanallah, 2 hafta içinde günde 100 bin varile ulaşılacağını aktarmıştı.

Dün başka bir silahlı grup da Libya’nın güneyindeki en büyük petrol sahası olarak bilinen Şerara’yı basmış, çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorlamıştı.

Ulusal Petrol Kurumunun mücbir durum ilan etmesinden kısa süre sonra Şerara’da petrol üretimine tekrar başlanmıştı.

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurması ülke ekonomisini 5 milyar dolar zarara uğratmıştı.

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