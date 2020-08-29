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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac, yeni Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı atadı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş'u Savunma Bakanı, Korgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 29.08.2020
Libya Başbakanı Serrac, yeni Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı atadı

Trablus

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan'ın kararıyla Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş Savunma Bakanlığı, General Muhammed Ali Ahmed el-Haddad da Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Nemruş, Savunma Bakan Yardımcılığı, Haddad da Orta Askeri Bölge Komutanı olarak görev yapıyordu.

Başbakan Serrac, başkent Trablus'ta yaşam koşullarının kötüye gitmesini protesto için düzenlenen gösteriler akabinde 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, acilen kabine revizyonu yapılacağını duyurmuştu.

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