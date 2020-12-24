Euro
9.23
Dolar
7.58
BIST 100
1,426.00
Altın
1,861.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac: Ülke tek merkezden yönetilmelidir

Libya Başbakanı Serrac, bütün Libya topraklarını kontrolü altında tutacak tek bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

Aydoğan Kalabalık,Muhammed Semiz   | 24.12.2020
Libya Başbakanı Serrac: Ülke tek merkezden yönetilmelidir

Trablus

Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda törenle kutlandı. 

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, törende yaptığı konuşmada, "Babalarımız ve evlatlarımızın Şubat devriminde (Kaddafi rejiminin düşmesi), Sirte'nin DEAŞ'tan temizlenmesi ve Öfke Volkanı Operasyonu'nda gösterdikleri fedakarlıklar ölümsüzlüğünü koruyacak." dedi.

Serrac, Libya'daki krizin sona ermesinin zamanının geldiğini, ülkenin işgalden kurtuluşunun bir sonraki yıl dönümünde Libyalıların seçim düğününü kutlayacağını söyledi.

Törene, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen de katıldı.

Serrac, televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında ise gelecek yıl 24 Aralık’ta bütün Libya topraklarında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması fikrini desteklediklerini belirterek, seçimlerin başarılı olması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. 

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunundan seçimlerin gerçekleşmesi için teknik destek istediklerini dile getiren Serrac, "Ülke tek merkezden yönetilmelidir. Uluslararası toplumu barış sürecini reddedenlerden hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

"Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacak"

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu da bağımsızlık günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya toprakları ve başkent Trablus için kanını ve canını verenlerin zafer kazandığının kaydedildiği açıklamada, "Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacağı gibi ona ihanet edenleri de unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Libya'da genel seçimlerin ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu güne denk gelen 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti
FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

Libya Başbakanı Serrac: Ülke tek merkezden yönetilmelidir

Libya Başbakanı Serrac: Ülke tek merkezden yönetilmelidir

Libya ordusundan savaş çağrısı yapan Halife Hafter'e uyarı: Savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır

Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

UCM Libya'ya üçüncü kez heyet gönderdi

UCM Libya'ya üçüncü kez heyet gönderdi
Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu

Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu
Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereler TBMM'de kabul edildi

Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereler TBMM'de kabul edildi