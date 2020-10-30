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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Mücahit Aydemir, Cüneyt Karadağ   | 30.10.2020
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

Trablus, Berlin

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. 

Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu. 

Serrac'ın kararının, "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi. 

Açıklamada, Serrac'ın, "barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu" kaydedildi. 

Serrac'ın istifa kararı 

Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamıştı. 

Serrac, Libya resmi televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." demişti. 

Ülkede doğrudan seçimlere gidilmesinin en iyi çözüm yolu olduğuna işaret eden Serrac, ekim sonuna kadar "diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir Başkanlık Konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını" ümit ettiğini belirtmişti. 

Libyalı taraflar arasında süren görüşmeler kapsamında 9 Kasım’da Tunus’ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek. 

Almanya'dan görevde kal çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a "Görevde kal" çağrısında bulundu.

Maas, Serrac ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki ateşkes sonrası, siyasi süreçle ilgili Libya içinde yapılan görüşmelerin iyi başladığını belirterek, "Libya'da barışa doğru ilerleme için burada gerçek bir fırsat görüyoruz. Tüm Libyalı aktörleri bu fırsatı değerlendirmeye ve herhangi bir ön koşul olmaksızın diyaloğu desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Serrac'ın ekim sonunda görevden çekileceğini duyurduğunu anımsatan Maas şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, siyasi görüşmelerin başlaması göz önüne alındığında, Serrac'ın istifasını şimdilik ertelemesini ve görevde kalmasını istiyoruz. Bunu kendisine Federal Şansölye adına da söyledim. Bizim bakış açımıza göre, bu önemli haftalarda Libya hükümetinin başında kurumsal ve idari devamlılığı sağlamak için bu önemli olacaktır."

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