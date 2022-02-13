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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe: Seçim süreci başladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yeni seçim sürecinin başladığını bildirdi.

Ebu Bekir Aşkın   | 13.02.2022
Libya Başbakanı Dibeybe: Seçim süreci başladı

Trablus

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dibeybe, "Seçimleri destekleyen ve uzatmayı (geçiş dönemini kastederek) reddeden geniş halk desteğine teşekkür ediyorum. Seçim süreci başladı ve meşru bir otoritenin seçilmesine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, dün, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, yeni seçim tarihini 17 Şubat’ta açıklayacaklarını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Tobruk’taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi düzenledi.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçilmişti.

Bu gelişmenin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu vurgulamıştı.

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