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Dünya

Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin doğusundaki Sirte kentinde sivil alanları hedef aldı.

Mehmet Nuri Uçar   | 04.01.2020
Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi

Trablus

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, Sirte kentinde silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) iki saldırı düzenlediği belirtildi.

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.


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