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Dünya

Libya açıklarında 123 düzensiz göçmen, TSK'ya ait TCG Gaziantep'in girişimiyle kurtarıldı

Libya açıklarında yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 02.05.2021
Libya açıklarında 123 düzensiz göçmen, TSK'ya ait TCG Gaziantep'in girişimiyle kurtarıldı

Trablus

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Trablus'un yaklaşık 80 mil kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan gönderilen yardım çağrısı, Libya'nın kuzeyinde görev yapan Libya Türk Görev Grubu gemisi TCG Gaziantep tarafından alındı.

TSK'nın Libya'daki Türk Görev Grubu Komutanlığınca bota ait bilgilerin yerel makamlara iletilmesinin ardından 123 düzensiz göçmen Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Türk Görev Grubu Komutanlığı, iki ülke arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken, deniz gücüyle de Libya Sahil Güvenlik güçlerine insani müdahale alanında destek oluyor.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

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