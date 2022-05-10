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Dünya

Libya: 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanımız yok

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söyledi.

Mahmut Geldi   | 10.05.2022
Libya: 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanımız yok

Libyan

Libya Bakan Avn, Rusya yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, "Libya halihazırda, önümüzdeki 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırmaya kadir değildir. Mevcut imkanlar üretimi artırmaya izin vermiyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin ülkesine petrol üretimini artırma yönünde herhangi bir talepte bulunmadığına işaret eden Avn, Libya'daki kapalı petrol sahaları ve limanlarının üretime başlamadıklarını aktardı.

Bakan Avn, petrol sahaları ile limanların kapalı kalmasının sebeplerini öğrenmek için daha önce oluşturulan bir komitenin ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Avn'ın açıklamalarına göre, ülkenin günlük petrol üretimi normal şartlarda 1,4 milyon varile ulaşırken, gaz üretimi ise günlük 2 milyar metreküpe ulaşabiliyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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