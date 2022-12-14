Dolar
18.65
Euro
19.86
Altın
1,806.59
ETH/USDT
1,324.10
BTC/USDT
17,830.00
BIST 100
5,196.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Letonya'da seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

Letonya'da bulunan üç siyasi parti, seçimlerin üzerinden 2,5 ay geçmesinin ardından koalisyon hükümeti kurmak için anlaşma imzaladı.

Murat Temizer   | 14.12.2022
Letonya'da seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

Varşova

Yeni Birlik, Birleşik Liste ve Ulusal İttifak Partisinden oluşan yeni hükümete ilişkin güven oylamasının bugün yapılması bekleniyor.

Hükümet kurma anlaşmasından önce taraflar hükümet beyannamesi, iş birliği ve mali disiplin anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamıştı.

Yeni kabineye, 1 Ekim genel seçimlerinde yüzde 19 ile en çok oyu alan Başbakan Krisjanis Karins'in iktidardaki merkez sağ Yeni Birlik Partisi başkanlık edecek. Küçük ortaklar, muhafazakar Ulusal İttifak ve yeni merkezci seçim ittifakı Birleşik Liste olacak.

Taraflar, yeni hükümetin çalışmalarını özellikle Letonya'nın güvenliği, eğitimi, enerjisi, rekabet gücü ve yaşam kalitesi alanlarında yoğunlaştırma sözü verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
SEDDK Başkanı Eroğlu: Trafikte riskli sigortalara ciddi yaptırımlar getireceğiz

Benzer haberler

Letonya'da seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

Letonya'da seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

İsrail Başbakanı: Yeni hükümet ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre tanıdı

Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi

Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi
Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini GERB partisine verdi

Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini GERB partisine verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet