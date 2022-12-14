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Dünya

Bulgaristan’da Prof. Gabrovski’nin kabine taslağı parlamentoda güvenoyu alamadı

Bulgaristan’da parlamentoda yapılan oyalamada başbakan adayı Prof. Nikolay Gabrovski’nin sunduğu kabine taslağı güvenoyu alamadı.

Ihvan Radoykov   | 14.12.2022
Bulgaristan’da Prof. Gabrovski’nin kabine taslağı parlamentoda güvenoyu alamadı

Sofya

Salt çoğunlukla göreve başlaması öngörülen başbakan adayı Gabrovski ile ilgili 240 üyeli parlamentoda oylamaya katılan 238 milletvekilinin sadece 113’ü “lehte” oy kullandı. 125 milletvekili ise “aleyhte” oy verdi.

Parlamentoda 67 üyeli birinci parti olan eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin başbakan adayı gösterdiği doktor Gabrovski oylama öncesi bir haftalık destek arayışında başarısız olmuştu.

Mecliste temsili olan 7 siyasi partiden sadece 36 sandalye sahibi, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Prof. Gabrovski'nin kabine taslağına toplu halde destek verdi.

Diğer tüm partiler, 2021 yılına dek kısa aralıklarla ülkeyi 12 yıl yöneten GERB Partisi'nin yönetiminin ülkeyi yolsuzluğa ve adaletsiz uygulamalara karıştırdığını öne sürerek, bu partinin siyasette etkisine karşı olduklarını beyan etti.

Oylama öncesi söz alan başbakan adayı Gabrovski, önceden beyan edilen destek yetersizliği ortamında parlamentonun artık bir sonraki erken seçime doğru bir yol seçtiğini ve seçim kampanyasına başlattığını öne sürdü.

Siyasi süreç​​​​​​​

Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Bulgaristan'da son 2 yılda 5 kez seçim yapıldı.

Yasalara göre, Bulgaristan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda önce en büyük partiye kabine kurma görevini veriyor. Bu partinin 7 günlük sürede başarısız olması durumunda görev ikinci büyük partiye devrediliyor. İkinci büyük parti de aynı sürede başarısız olması halinde cumhurbaşkanı, diğer partilerden herhangi birini seçerek üçüncü kez görevi veriyor.

Cumhurbaşkanı, üçüncü hükümet kurma görevi de başarısızlıkla sonuçlanırsa parlamentoyu feshediyor.

Ülkede erken seçimin "kaçınılmaz olduğunu" ima eden Cumhurbaşkanı Radev, Ocak veya Şubat'ta, kış döneminde erken genel seçime gidilmesini istemediğini belirtmişti. Radev, parlamentodaki kabine kurma sürecini mümkün olduğu kadar uzatıp, bir sonraki erken seçimin martta yapılmasını sağlayacağını kaydetmişti.

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