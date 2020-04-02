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Dünya

Leonardo DiCaprio koronavirüs mağdurları için yardım derneği kuruyor

Oscar ödüllü ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun yeni tip koronavirüsten zarar görenler için hayata geçirilecek Amerika Gıda Fonu organizasyonun kurucu ortağı olacağı öğrenildi.

Mücahit Oktay   | 02.04.2020
Leonardo DiCaprio koronavirüs mağdurları için yardım derneği kuruyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar görenler için hayata geçirilecek Amerika Gıda Fonu'nun kurucu ortağı olacağı açıklandı.

Konuya ilişkin AP'ye yapılan açıklamada, oluşturulacak fonla düşük gelirli aileler, yaşlılar, gelir daralması yaşayanlar ve okullardan yemek yardımı alan çocukların ailelerine destekte bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, başlangıç aşamasında olmasına rağmen 12 milyon dolar bağış toplayan derneğin, World Central Kitchen isimli yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı ifade edildi.

Hayırsever Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu'nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür ederken, "Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar." ifadesine yer verdi.

Kampanyaya bağış yapanlar arasında Apple ve Ford Vakfı gibi sektörlerinde dünya lideri firmaların da yer aldığı öğrenildi.

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