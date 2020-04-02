Leonardo DiCaprio koronavirüs mağdurları için yardım derneği kuruyor
Oscar ödüllü ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun yeni tip koronavirüsten zarar görenler için hayata geçirilecek Amerika Gıda Fonu organizasyonun kurucu ortağı olacağı öğrenildi.
New York
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Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar görenler için hayata geçirilecek Amerika Gıda Fonu'nun kurucu ortağı olacağı açıklandı.
Konuya ilişkin AP'ye yapılan açıklamada, oluşturulacak fonla düşük gelirli aileler, yaşlılar, gelir daralması yaşayanlar ve okullardan yemek yardımı alan çocukların ailelerine destekte bulunulacağı belirtildi.
Açıklamada, başlangıç aşamasında olmasına rağmen 12 milyon dolar bağış toplayan derneğin, World Central Kitchen isimli yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı ifade edildi.
Hayırsever Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu'nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür ederken, "Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar." ifadesine yer verdi.
Kampanyaya bağış yapanlar arasında Apple ve Ford Vakfı gibi sektörlerinde dünya lideri firmaların da yer aldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.